Минфин предложил разрешить Путину ограничивать валютные операции

Законопроект также предусматривает предоставление президенту права вводить ограничения на открытие и ведение счетов, а также принимать другие решения, связанные с валютным регулированием. В случае принятия данного законопроекта, президент получит значительные инструменты для оперативного реагирования на изменения в валютной сфере, передает «Интерфакс».