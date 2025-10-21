Минфин предложил разрешить Путину ограничивать валютные операции

Министерство финансов России разработало законопроект, который может наделить президента страны расширенными полномочиями в сфере валютного регулирования.
Согласно предложенному документу, президент сможет вводить валютные ограничения посредством указов. Это включает в себя возможность введения прямых запретов, а также установление лимитов на объемы, сроки и валюту платежей.
Законопроект также предусматривает предоставление президенту права вводить ограничения на открытие и ведение счетов, а также принимать другие решения, связанные с валютным регулированием. В случае принятия данного законопроекта, президент получит значительные инструменты для оперативного реагирования на изменения в валютной сфере, передает «Интерфакс».
Заместитель председателя правления, начальник казначейства «СДМ-Банка» Эдуард Лушин заявил, что россиянам стоит закупиться долларами к Новому году. По его словам, до конца года могут произойти события, которые значительно повлияют на финансовые рынки.
16 октября цена золота на бирже побила очередной рекорд. В 19:30 по московскому времени стоимость одной тройской унции резко возросла до отметки выше 4300 долларов.