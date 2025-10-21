В двух российских аэропортах ограничили полеты

В аэропортах Нижнего Новгорода и Сочи временно установлены ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Данные меры введены в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Читать далее.
В аэропортах Нижнего Новгорода и Сочи временно установлены ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Данные меры введены в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
В аэропортах Нижнего Новгорода и Сочи временно установлены ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Данные меры введены в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Читать далее.