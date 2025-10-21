Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура восстановила право многодетной матери из Приморья на материнский капитал

Ей было отказано в выплате регионального материнского капитала, сообщили в ведомстве. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства Приморья.

Источник: ДЕЙТА

В сентябре 2023 года женщина обратилась в Центр социальной поддержки населения Приморского края за оформлением выплаты после рождения третьего ребенка. Однако ведомство отказало, сославшись на отсутствие постоянной регистрации в Приморском крае на момент рождения ребенка.

Проверка установила, что женщина фактически проживала в Лесозаводске на протяжении 14 лет. Снятие с регистрационного учета произошло в связи с продажей жилья для улучшения условий семьи, что не лишало ее права претендовать на государственную поддержку.

Лесозаводская прокуратура обратилась в суд, и Ленинский районный суд Владивостока полностью удовлетворил исковые требования прокурора. Благодаря этому решению многодетная мать получила региональный материнский капитал в размере более 218 тысяч рублей.