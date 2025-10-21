ТАСС: В России за полгода осуждены 260 человек за теракты и диверсии

Российские суды в первом полугодии этого года вынесли обвинительные приговоры по делам о терактах в отношении 210 человек, из которых 9 — граждане других стран. Об этом свидетельствуют данные Судебного департамента при Верховном суде РФ, с которыми ознакомился ТАСС.
Согласно статистике, большинство осуждённых — 178 человек — признаны виновными по части 2 статьи 205 УК РФ, то есть за совершение теракта группой лиц по предварительному сговору. Дополнительно по частям 1 и 3 этой же статьи осуждены 16 человек, из которых 16 получили пожизненное заключение.
Среди осужденных девять граждан стран СНГ и пять женщин. Из них четверо — молодые люди в возрасте от 14 до 17 лет, двенадцать — от 18 до 24 лет, тридцать три — от 25 до 30 лет, тридцать — от 31 до 35 лет, тридцать семь — от 36 до 40 лет, двадцать восемь — от 41 до 45 лет, двадцать восемь человек — от 46 до 50 лет, тридцать — от 51 до 60 лет, один осужденный — от 61 до 65 лет, шестеро — старше 66 лет. Большинство из них имеют высшее или среднее образование, а пятеро ранее обучались в учебных заведениях.
Что касается диверсий (статья 281 УК РФ), за полгода по этой статье осуждены 48 человек, ещё двое — за содействие диверсионной деятельности. Среди них 13 подростков 14−17 лет и 20 человек 18−24 лет.
Уточняется, что статьи о теракте и диверсии предусматривают наказание от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
Ранее в Госдуме рассказали, что законопроект об ужесточении наказаний за диверсионно-террористическую деятельность рассмотрят в приоритетном порядке в ближайшее время.