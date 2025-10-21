Ричмонд
В аэропортах Нижнего Новгорода и Сочи введены временные ограничения

Ограничения в аэропорту Сочи и Нижнего Новгорода необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Источник: Комсомольская правда

В аэропортах Нижнего Новгорода и Сочи временно ограничены полёты. Об этом проинформировал Telegram-канал авиационного ведомства.

Сообщение об изменениях в работе нижегородского аэропорта поступило около 02:01 по московскому времени 21 октября.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сообщил представитель Росавиации.

Уточняется, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Ранее представитель Росавиации объявил о введении временных ограничений на взлёт и посадку воздушных судов в аэропорту Геленджика.

Ранее Минобороны сообщило, что за три часа в ночь на 21 октября над российскими регионами ПВО нейтрализовала 14 украинских беспилотников. В частности, над Ростовской областью было уничтожено 10 дронов ВСУ, над Воронежской — 3, а над Саратовской — 1.