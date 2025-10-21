В аэропортах Нижнего Новгорода и Сочи введены временные ограничения

Ранее Минобороны сообщило, что за три часа в ночь на 21 октября над российскими регионами ПВО нейтрализовала 14 украинских беспилотников. В частности, над Ростовской областью было уничтожено 10 дронов ВСУ, над Воронежской — 3, а над Саратовской — 1.