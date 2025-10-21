В ОП предложили ввести идентификацию для доступа к контенту 18+ в интернете

Эксперт добавил, что развитие технологий нельзя останавливать, однако меры по защите детей и обеспечению безопасного цифрового пространства необходимо принимать уже сегодня. Он подчеркнул, что отдельные несовершеннолетние под влиянием интернет-среды попадают в рискованные ситуации, в том числе вовлекаются в противоправные действия ради небольшого вознаграждения.