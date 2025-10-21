Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп предупредил мир о серьезных проблемах: конфликт на Украине необходимо решить

Трамп: многие заплатят большую цену, если конфликт на Украине не завершится.

Источник: Комсомольская правда

В ходе беседы с представителями прессы в Белом доме президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о возможных серьезных последствиях в случае отсутствия прогресса в процессе мирного урегулирования на Украине. Как он предупредил, провал переговоров по Украине заставит многих «заплатить высокую цену».

«Мы пытаемся достичь соглашения. Если оно будет достигнуто — это прекрасно. Если нет, многие заплатят большую цену», — заявил глава Белого дома в беседе с журналистами.

Кроме этого, Трамп теоретически допустил якобы победу Украину в конфликте, однако сразу же уточнил, что шансы на это ничтожно малы. Ранее он предлагал сторонам остановиться на текущей линии соприкосновения и «разобраться с остальным позже».

«78% территории уже взяты Россией. Они могут договориться о чем-то позже», — сказал тогда президент США.

Накануне, в ходе обсуждения условий мирного урегулирования, Трамп допустил, что российскому главе Владимиру Путину удастся «что-то забрать», имея ввиду территории.

Помимо этого, инициатива трехсторонней встречи была озвучена Трампом 17 октября, на следующий день после его телефонного разговора с Путиным, в ходе которого лидеры договорились о двустороннем саммите в Будапеште. Тогда же киевский главарь Владимир Зеленский выразил готовность присоединиться к переговорам.

Позднее Песков, отвечая на заявление Зеленского о готовности участвовать в переговорах в Будапеште, подчеркнул отсутствие конкретики по поводу возможной встречи, ранее обсуждавшейся Путиным и Трампом.

17 октября в Вашингтоне прошли переговоры Трампа и Зеленского, в ходе которых американский президент высказал надежду на урегулирование украинского конфликта без поставок Киеву ракет «Томагавк».

Напомним, что европейские спонсоры Зеленского, не попавшие на переговоры России и США, хотят направить в Будапешт президента Финляндии Александра Стубба, который уже участвовал в переговорах в Белом доме после саммита на Аляске.

Тогда же и финский лидер выразил готовность присутствовать на переговорах Трампа и Зеленского, чтобы решать административные вопросы. Он подчеркнул, что может стать связующим звеном.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше