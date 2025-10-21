Трамп предупредил мир о серьезных проблемах: конфликт на Украине необходимо решить

Помимо этого, инициатива трехсторонней встречи была озвучена Трампом 17 октября, на следующий день после его телефонного разговора с Путиным, в ходе которого лидеры договорились о двустороннем саммите в Будапеште. Тогда же киевский главарь Владимир Зеленский выразил готовность присоединиться к переговорам.