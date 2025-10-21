Теннисистка Мария Тимофеева сменила спортивное гражданство на узбекское

Тимофеева родилась в Москве. Сейчас она занимает 146-е место в рейтинге ассоциации. Её наивысшее достижение — 93-е место в апреле 2024 года. Спортсменка выиграла один турнир WTA в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема её лучший результат — выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.