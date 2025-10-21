Юрист предупредила о новом порядке взыскания долгов с граждан

«В теории — да, но на практике это работает только при трёх условиях: во‑первых, банк должен вам кредит одобрить, а для этого обычно нужны подтверждённые доходы и кредитная история; во‑вторых, получить деньги и успеть ими рассчитаться с налоговой нужно до того, как инспекция направит поручение в банк — как только поручение действует, любые поступления на счёт будут направлены на погашение долга; в‑третьих, даже если вы погасите долг кредитом, у вас появится обязанность регулярно выплачивать банку — если для выплат используются неофициальные доходы или их нет вовсе, риск нового взыскания или банкротства остаётся», — предупредила Романова.