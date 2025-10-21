Стубб захотел быть «переводчиком» между Трампом и Зеленским

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что хочет участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта в качестве «переводчика» между президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом и Зеленским.
Он назвал возможность писать и звонить Трампу «полезной».
«Я очень хорошо вижу свою роль… Поэтому, если я могу быть полезен в разрешении украинского кризиса в качестве переводчика где-то между Зеленским и Трампом, пусть будет так. И это здорово. Знаете, возможность писать сообщения и звонить президенту США полезна, но мне также следует быть осторожным, ведь это может закончиться в любой день», — сказал Стубб.
Речь идёт об административной части переговоров. Комментарий прозвучал в разговоре с британским изданием The Times.
Напомним, по данным Bloomberg, ЕС хочет направить Стубба на саммит президента Российской Федерации Владимира Путина и Трампа в Будапеште. В материале сказано, что президент Финляндии «должен каким-то образом присутствовать в Венгрии».