Исполнявшую песни иноагентов ждут два суда по делам о дискредитации ВС

Студентка Диана Логинова, ранее оштрафованная за несанкционированное уличное выступление, вновь привлечена к ответственности — на этот раз за дискредитацию ВС РФ. Поводом стало исполнение ею с музыкальной группой песен артистов, признанных в РФ иноагентами — Монеточки* и Noize MC*.
Ранее в полиции сообщали только об одном протоколе за дискредитацию армии, составленном на студентку.
«Данный протокол был зарегистрирован в Дзержинском районном суде, но перенаправлен в Куйбышевский районный суд в соответствии с территориальной подсудностью», — сообщила ТАСС руководитель объединенной пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева.
Напомним, что по решению суда Санкт-Петербурга, певица Диана Логинова была приговорена к 13 суткам административного ареста за проведенное в центре города выступление.
* — Включены Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов.