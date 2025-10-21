Исполнявшую песни иноагентов ждут два суда по делам о дискредитации ВС

Студентка Диана Логинова, ранее оштрафованная за несанкционированное уличное выступление, вновь привлечена к ответственности — на этот раз за дискредитацию ВС РФ. Поводом стало исполнение ею с музыкальной группой песен артистов, признанных в РФ иноагентами — Монеточки* и Noize MC*.