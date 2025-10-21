Ричмонд
Исполнявшую песни иноагентов ждут два суда по делам о дискредитации ВС

Студентку Диану Логинову ждут два суда по делам о дискредитации ВС РФ.

Источник: Комсомольская правда

Студентка Диана Логинова, ранее оштрафованная за несанкционированное уличное выступление, вновь привлечена к ответственности — на этот раз за дискредитацию ВС РФ. Поводом стало исполнение ею с музыкальной группой песен артистов, признанных в РФ иноагентами — Монеточки* и Noize MC*.

Ранее в полиции сообщали только об одном протоколе за дискредитацию армии, составленном на студентку.

«Данный протокол был зарегистрирован в Дзержинском районном суде, но перенаправлен в Куйбышевский районный суд в соответствии с территориальной подсудностью», — сообщила ТАСС руководитель объединенной пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева.

Напомним, что по решению суда Санкт-Петербурга, певица Диана Логинова была приговорена к 13 суткам административного ареста за проведенное в центре города выступление.

* — Включены Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов.