Эксперт предупредил об опасности популярной у подростков закуски

Соевое мясо латяо, ставшее модным перекусом среди подростков, может вызывать серьезные проблемы с пищеварением и провоцировать развитие хронических заболеваний. Как пояснила нутрициолог Юлия Попова в интервью NEWS.ru, этот продукт представляет собой сильно переработанное соевое мясо, обжаренное в масле и пропитанное острым маринадом с большим количеством специй, соли и пищевых добавок.
— Употребление таких снеков слишком сильно бьет по всем органам ЖКТ, а также может приводить к гастриту и другим функциональным нарушениям, — отметила специалист. — Высокое содержание жиров и острых специй раздражает слизистые оболочки, нарушает работу кишечника и создает чрезмерную нагрузку на печень и поджелудочную железу.
Особую опасность этот продукт представляет для детей, чья пищеварительная система еще не до конца сформирована. Чувствительность к добавкам и недостаток ферментов делают подростков более уязвимыми перед такими продуктами. Симптомы отравления могут включать диарею, тошноту, боли в животе и сохраняться в течение нескольких дней, создавая риск обезвоживания и нарушения электролитного баланса.
Ранее поступали массовые жалобы школьников на проблемы со здоровьем после употребления этой острой закуски. Специалист также предупредила, что латяо не подходит людям с чувствительным желудком, сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами с почками.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пострадавшие рассказали о массовом отравлении шаурмой и онигири в Бурятии.