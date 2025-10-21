Эксперт предупредил об опасности популярной у подростков закуски

Особую опасность этот продукт представляет для детей, чья пищеварительная система еще не до конца сформирована. Чувствительность к добавкам и недостаток ферментов делают подростков более уязвимыми перед такими продуктами. Симптомы отравления могут включать диарею, тошноту, боли в животе и сохраняться в течение нескольких дней, создавая риск обезвоживания и нарушения электролитного баланса.