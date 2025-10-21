Крамник: шахматист Народицкий давно испытывал проблемы со здоровьем

Скончавшийся американский шахматист, комментатор и стример Дэниэл Народицкий долгое время испытывал серьёзные проблемы со здоровьем, но никто из его окружения не обращал внимания на это, заявил российский гроссмейстер Владимир Крамник.
О смерти мужчины сообщила 20 октября Международная шахматная федерация (FIDE). Ему было 29 лет. За день до кончины Народицкого, 19 октября, Крамник выразил обеспокоенность тем, что во время стрима американец плохо выглядел. Он призывал близких американского гроссмейстера вмешаться в ситуацию.
«Слишком высокая цена заплачена, но если я был единственным человеком, который кричал об очевидных долгосрочных проблемах Дэниэла, становящихся тревожными и требующих срочных мер от окружающих, в то время как “друзья” заботились только о том, чтобы скрыть это и стереть улики, то всё уже давно прогнило насквозь», — написал российский гроссмейстер на своей странице в социальной сети X*.
В 2007 году Народицкий стал чемпионом мира среди шахматистов до 12 лет, в 2013 году выиграл юношеское первенство США. В 2015 году он выступал за Соединённые Штаты на командном мировом состязании. В 2019 году Народицкий разделил первое место на чемпионате США среди мастеров.
