Прокуратура проверит столовую школы во Владивостоке из-за жалоб родителей

Вопросы вызвали жидкий мутный суп и прокисшее картофельное пюре, выданные в учебном заведении.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура Первомайского района Владивостока начала внеплановую проверку качества питания в школе № 32 после жалоб родителей в социальных сетях на низкие санитарные условия и несоответствие обедов утверждённому меню. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Приморского края.

Ранее, по информации Telegram-канала, посвящённого школам Владивостока, родители жаловались на «кислое картофельное пюре» и «воду» вместо супа. Один из сотрудников столовой пояснил, что он лишь раскладывает еду и не участвует в её приготовлении.

В ходе мониторинга социальных сетей прокуратура выявила данную публикацию о нарушениях в организации питания и решила провести собственную проверку. Прокуратура совместно со специалистами Роспотребнадзора оценит соблюдение образовательным учреждением требований санитарно-эпидемиологического законодательства, качество продуктов и готовых блюд, а также условия их приготовления и хранения.