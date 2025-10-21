Прокуратура проверит столовую школы во Владивостоке из-за жалоб родителей

Прокуратура Первомайского района Владивостока начала внеплановую проверку качества питания в школе № 32 после жалоб родителей в социальных сетях на низкие санитарные условия и несоответствие обедов утверждённому меню. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Приморского края.
Ранее, по информации Telegram-канала, посвящённого школам Владивостока, родители жаловались на «кислое картофельное пюре» и «воду» вместо супа. Один из сотрудников столовой пояснил, что он лишь раскладывает еду и не участвует в её приготовлении.
В ходе мониторинга социальных сетей прокуратура выявила данную публикацию о нарушениях в организации питания и решила провести собственную проверку. Прокуратура совместно со специалистами Роспотребнадзора оценит соблюдение образовательным учреждением требований санитарно-эпидемиологического законодательства, качество продуктов и готовых блюд, а также условия их приготовления и хранения.