В Приморье построят новую ферму для выращивания двух тысяч тонн овощей в год

Инвестиции в проект составят более восьми миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Компания «Парус» стала резидентом свободного порта Владивосток и планирует создать в Октябрьском муниципальном округе крупное овощеводческое хозяйство. Предприятие будет выращивать огурцы, помидоры, лук, картофель, капусту и перец как в открытом грунте, так и в теплицах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Проект предусматривает полный цикл производства — от посадки до сбора урожая. Для этого компания закупит современную технику: тракторы, картофелесажалки, культиваторы и даже картофелеуборочный комбайн. Также будет построен полевой стан для работников.

Планируется, что к 2028 году хозяйство будет производить около 2000 тонн экологически чистых овощей ежегодно. Инвестиции в проект составят более восьми миллионов рублей, а на ферме создадут 95 рабочих мест. Потребуются агрономы, овощеводы, трактористы и другие специалисты.

Генеральный директор компании Алексей Васенев отметил, что статус резидента свободного порта позволяет значительно снизить затраты. Например, страховые взносы для предприятия уменьшатся с 30% до 7,6%, что сделает продукцию более доступной для покупателей.

Уже достигнуты договоренности о поставках овощей в государственные учреждения, детские сады, школы, а также в крупные торговые сети и на рынок Уссурийска.

Как сообщили в Корпорации развития Дальнего Востока, в Приморском крае уже работают более 1800 резидентов свободного порта Владивосток, которые создали 51 тысячу рабочих мест и вложили в экономику региона 553 миллиарда рублей.

С сентября этого года получить статус резидента стало проще — бизнес-план можно составить по упрощенной форме, а минимальный объем инвестиций снижен до 500 тысяч рублей на три года.