Росавиация: в аэропортах Сочи и Нижнего Новгорода ввели ограничения

Кроме того, мера введена в аэропортах Владикавказа и Грозного.

Источник: Аргументы и факты

Временные ограничения на выпуск и приём самолётов установлены в воздушных гаванях Сочи и Нижнего Новгорода, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.

«Аэропорты Нижнего Новгорода (Чкалов), Сочи. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — заявили в Росавиации.

Кроме того, временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Геленджика и Краснодара, а также в воздушных гаванях Владикавказа и Грозного.

Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко уточнил, что мера введена в рамках обеспечения безопасности полётов.

Ранее сообщалось, что временный запрет на приём и выпуск самолётов установлен в воздушных гаванях Волгограда, Саратова и Тамбова.