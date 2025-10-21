Ричмонд
В Иркутске появились «Качели желаний»

Арт-объект расположился в микрорайоне Солнечном.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В парке семейного отдыха микрорайона Солнечного в Иркутске установили новый арт-объект — «Качели желаний». Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, в прошлом году почти сорок тысяч человек выбрали лучшие проекты для реализации, и эта инициатива вошла в число победителей.

— Благоустройство площадки включает надежное резиновое покрытие, бордюры, а также удобные скамейки и урны. Сами качели представляют собой специальную металлическую конструкцию с декоративными элементами, — отметили в пресс-службе администрации.

Парк в Солнечном был модернизирован ранее, в 2021 году, в рамках федерального проекта. Тогда при его создании сохранили деревья, посаженные первыми жителями, установили многоуровневое освещение и площадку для выгула собак.

