В Иркутске появились «Качели желаний»

В парке семейного отдыха микрорайона Солнечного в Иркутске установили новый арт-объект — «Качели желаний». Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, в прошлом году почти сорок тысяч человек выбрали лучшие проекты для реализации, и эта инициатива вошла в число победителей.