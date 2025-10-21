Байден завершил курс лучевой терапии в рамках лечения рака

О том, что Джо Байден начал новый этап лечения рака простаты, сообщалось ранее в октябре. Тогда сообщалось, что лечение предполагает лучевую терапию и гормональное лечение. О том, что у Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты, стало известно в мае этого года.