Байден завершил курс лучевой терапии в рамках лечения рака

Бывший президент США Джо Байден завершил курс лучевой терапии по лечению рака простаты. Об этом сообщила представительница экс-лидера США Келли Скалли, передает телеканал CBS.

Источник: Reuters

Уточняется, что Байден проходил лечение в онкологическом центре в Филадельфии. «Однако это не означает окончания его лечения», — отмечает телеканал. На данный момент неясно, потребуется ли Байдену какая-либо другая терапия.

По словам Скалли, политик позвонил в звонок в понедельник, 20 октября (многие онкоцентры рекомендуют пациентам, завершившим лечение рака, проводить церемонию «звона колокола» в больнице, чтобы сообщить о своем прогрессе и подбодрить других пациентов — прим. «Ленты.ру»).

О том, что Джо Байден начал новый этап лечения рака простаты, сообщалось ранее в октябре. Тогда сообщалось, что лечение предполагает лучевую терапию и гормональное лечение. О том, что у Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты, стало известно в мае этого года.

