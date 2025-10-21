Врачи Приморья спасли годовалую девочку с тяжёлой травмой головы

Врачи в Приморье спасли жизнь девочке из Черниговского района, которой исполнился лишь 1 год и 4 месяца. Ребёнок получил тяжёлейшую черепно-мозговую травму: ушиб мозга, гематому, перелом височной кости и острую анемию.
Ребёнка срочно доставили в Спасскую районную больницу, где врачи провели операцию трепанации черепа и удалили опасную гематому. После этого санитарная авиация перевезла девочку во Владивосток, в Тысячекоечную больницу для дальнейшего лечения.
Врач-нейрохирург ВКБ № 2 Оксана Суздалёва рассказала, что главной задачей было сохранить жизнь ребёнка и максимально восстановить функции её мозга. Для этого применяли комплексный подход: постоянный мониторинг состояния, обезболивание, профилактику осложнений и лечение для снижения отёка мозга.
Благодаря слаженной работе медиков, начиная с районной больницы и до краевого центра, девочка не только осталась жива, но и уже выписана в удовлетворительном состоянии. Сейчас ребёнок находится дома рядом с родными.