Эксперт назвал микроэлемент, нехватка которого вызывает упадок сил осенью

С приходом осени многие замечают, что стали быстрее уставать, хуже спят и испытывают упадок сил. Удлиненные ночи и сокращение светового дня влияют на настроение и энергию. Врач-кардиолог, сомнолог, руководитель Центра медицины сна Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Калинкин назвал KP.RU причины усталости, которая накрывает россиян этой осенью.
— Причин, по которым люди ощущают быструю утомляемость и упадок сил, могут быть десятки, если не сотни. Но на первое место сегодня я бы поставил дефицит железа, — отметил медик.
По его словам, нехватка этого важного элемента встречается у многих людей и напрямую влияет на уровень энергии, самочувствие и работоспособность. Однако большинство пациентов и их лечащих врачей не знает об этом.
— Дело в том, что традиционный анализ на уровень гемоглобина в крови далеко не всегда позволяет выявить нехватку железа. Для достоверных данных требуются другие лабораторные исследования. В частности, определение уровня ферритина, — пояснил специалист.
Кроме дефицита железа, на усталость могут влиять сезонное сокращение света, эндокринные нарушения, сердечно-сосудистые или легочные заболевания. Поэтому при длительном упадке сил важно обратиться к врачу.