CBS: Байден завершил курс лучевой терапии по лечению рака простаты

Бывший президент США Джо Байден завершил лечение рака простаты с помощью лучевой терапии. Информацию об этом распространил телеканал CBS, ссылаясь на заявление представительницы Байдена Келли Скалли.
О лечении Байдена с помощью лучевой терапии впервые сообщили 11 октября.
«Представительница Байдена подтвердила CBS News в понедельник, что бывший президент, которому в следующем месяце исполнится 83 года, в понедельник завершил курс лучевой терапии в онкологическом центре в Филадельфии», — передает телеканал.
По словам Скалли, Байден в понедельник отметил окончание терапии традиционным звоном в колокольчик. Видео опубликовала его дочь Эшли.
Как подчеркивает CBS, неизвестно, понадобится ли Байдену дополнительное лечение, так как врачи должны наблюдать за его состоянием в течение нескольких недель после терапии.
Накануне газета The New York Times опубликовала первые снимки Байдена на публике после начала лучевой терапии для борьбы с онкологией.