Осужденный экс-лидер Франции Саркози самостоятельно прибудет в тюрьму Санте

Напомним, ранее экс-глава государства признался, что не ожидал, что суд приговорит его к реальному тюремному сроку. Он утверждал, что обвинение не запрашивало такого наказания. Кроме того, стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон провёл закрытую встречу с Николя Саркози за несколько дней назад.