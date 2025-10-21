Осужденный экс-лидер Франции Саркози самостоятельно прибудет в тюрьму Санте

Бывший президент Франции Николя Саркози, которого приговорили к пяти годам лишения свободы, 21 октября самостоятельно прибудет в тюрьму Санте, где будет отбывать наказание, сообщил телеканал BFM.
70-летний экс-глава государства был осужден по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании, проводившейся в 2007 году.
Газета Figaro написала, что Саркози покинет свой дом в Париже примерно в 09:30 (10:30 мск) и отправится в исправительное учреждение. Автомобиль политика въедет на территорию тюрьмы. Там его лично встретит директор учреждения.
Саркози будет содержаться в камере площадью 11 кв. метров, которая находится в блоке строгого режима. Бывший президент пройдёт процедуру полного досмотра. У него также снимут отпечатки пальцев, сфотографируют и присвоят номер.
После политик оставит свою одежду, личные вещи и получит взамен «набор для заключенных», который включает средства личной гигиены, чистое нижнее белье, простыни, одеяло и посуду. В тюрьме у экс-главы государства будет право на визиты, переписку, религиозные обряды, разговоры по телефону и покупки с использованием тюремного счета.
В камере Саркози будет находиться небольшой телевизор. При этом он не сможет пользоваться мобильным телефоном. По данным журналистов, осужденный возьмет с собой роман «Граф Монте-Кристо» и биографию Иисуса Христа, написанную Жаном-Кристианом Птифисом. Находясь в заключении, бывший президент также собирается написать собственную книгу.
Напомним, ранее экс-глава государства признался, что не ожидал, что суд приговорит его к реальному тюремному сроку. Он утверждал, что обвинение не запрашивало такого наказания. Кроме того, стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон провёл закрытую встречу с Николя Саркози за несколько дней назад.