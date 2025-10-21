В Новосибирской области 52 мигранта лишились российского гражданства

Только за девять месяцев текущего года гражданство РФ было аннулировано для 19 человек. Причины для такого серьезного решения разнообразны: двое предоставили ложные сведения при подаче заявления на гражданство, 14 человек совершили преступления, а трое проигнорировали обязанность встать на воинский учёт. В настоящее время на рассмотрении находятся еще десять материалов о прекращении гражданства, по которым в ближайшее время будут приняты решения.