В Новосибирской области 52 мигранта лишились российского гражданства

Только за девять месяцев текущего года гражданство РФ было аннулировано для 19 человек. Причины для такого серьезного решения разнообразны: двое предоставили ложные сведения при подаче заявления на гражданство, 14 человек совершили преступления, а трое проигнорировали обязанность встать на воинский учёт. В настоящее время на рассмотрении находятся еще десять материалов о прекращении гражданства, по которым в ближайшее время будут приняты решения.
Отдельное внимание уделяется лицам, утратившим гражданство за уклонение от воинского учёта. Им предложена альтернатива — заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Также в рамках агитационных мероприятий, были заключены контракты со 112 иностранцами и лицами без гражданства, которые теперь проходят службу в зоне специальной военной операции.
В соответствии с указом президента РФ 77 иностранцев, служащих в зоне СВО по контракту, получили российские паспорта.