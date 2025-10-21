Ричмонд
В Новосибирской области 52 мигранта лишились российского гражданства

В Новосибирской области 52 человека лишились российского гражданства с момента вступления в силу Федерального закона от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Источник: Сиб.фм

Только за девять месяцев текущего года гражданство РФ было аннулировано для 19 человек. Причины для такого серьезного решения разнообразны: двое предоставили ложные сведения при подаче заявления на гражданство, 14 человек совершили преступления, а трое проигнорировали обязанность встать на воинский учёт. В настоящее время на рассмотрении находятся еще десять материалов о прекращении гражданства, по которым в ближайшее время будут приняты решения.

Отдельное внимание уделяется лицам, утратившим гражданство за уклонение от воинского учёта. Им предложена альтернатива — заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Также в рамках агитационных мероприятий, были заключены контракты со 112 иностранцами и лицами без гражданства, которые теперь проходят службу в зоне специальной военной операции.

В соответствии с указом президента РФ 77 иностранцев, служащих в зоне СВО по контракту, получили российские паспорта.