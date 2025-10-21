Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CBS: Байден завершил курс лучевой терапии по лечению рака

У Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты.

Источник: Аргументы и факты

Бывший американский лидер Джо Байден завершил курс лучевой терапии, связанной с лечением рака простаты, сообщает CBS.

Телеканал ссылается на информацию, полученную от представителя Байдена Келли Скалли.

По её словам, 82-летний Байден завершил курс лучевой терапии в онкологическом центре в штате Филадельфия.

«Байден позвонил в специальный колокольчик, знаменующий окончание терапии», — рассказала она.

В материале сказано, в настоящее время неясно, потребуется ли Байдену какое-либо ещё лечение. Врачи будут оценивать его состояние «в течение нескольких недель».

Напомним, в этом году у Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты. В октябре он начал новый курс лечения.

Ранее сообщалось, что Байден впервые показался на публике после начала лучевой терапии. На кадрах было запечатлено, что он похудел и медленно двигался.

Узнать больше по теме
Биография Джо Байдена: детство, семья, карьера, фото
Джо Байден — действующий президент США, один из опытнейших политиков на мировой арене. Отказавшийся переизбираться на второй срок демократ прошел внушительный путь: разбираем основные моменты его местами трагической биографии.
Читать дальше