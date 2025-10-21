CBS: Байден завершил курс лучевой терапии по лечению рака

Бывший американский лидер Джо Байден завершил курс лучевой терапии, связанной с лечением рака простаты, сообщает CBS.
Телеканал ссылается на информацию, полученную от представителя Байдена Келли Скалли.
По её словам, 82-летний Байден завершил курс лучевой терапии в онкологическом центре в штате Филадельфия.
«Байден позвонил в специальный колокольчик, знаменующий окончание терапии», — рассказала она.
В материале сказано, в настоящее время неясно, потребуется ли Байдену какое-либо ещё лечение. Врачи будут оценивать его состояние «в течение нескольких недель».
Напомним, в этом году у Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты. В октябре он начал новый курс лечения.
Ранее сообщалось, что Байден впервые показался на публике после начала лучевой терапии. На кадрах было запечатлено, что он похудел и медленно двигался.