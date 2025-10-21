Мужчина с оружием задержан в аэропорту Атланты: семья вовремя предупредила полицию

Мужчину задержали в аэропорту Атланты, куда он приехал с оружием после публикации в соцсетях о планах устроить стрельбу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
Известно, что 49-летний Джо Кейгл прибыл в аэропорт в понедельник утром, 20 октября. Однако к тому времени в полицию уже обратилось его ближайшее окружение, предупредив о его угрозах.
Сначала правоохранители обнаружили в его пикапе полуавтоматическую винтовку, лежащую на заднем сиденье, а затем нашли и самого мужчину на территории терминала. По информации полиции, в машине у него находилось 27 патронов, а сам подозреваемый изучал обстановку, готовясь вернуться за оружием.
Уточняется, что злоумышленника задержали спустя 25 минут после того, как он припарковал машину. При этом мужчина заявил полиции, что он «просто находится» в терминале.
