Мужчина с оружием задержан в аэропорту Атланты: семья вовремя предупредила полицию

Сначала правоохранители обнаружили в его пикапе полуавтоматическую винтовку, лежащую на заднем сиденье, а затем нашли и самого мужчину на территории терминала. По информации полиции, в машине у него находилось 27 патронов, а сам подозреваемый изучал обстановку, готовясь вернуться за оружием.