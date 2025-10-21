В Москве не осталось устаревшего наземного городского транспорта

«С 2010 года в Москве на 100% обновлен парк наземного городского пассажирского транспорта. Пассажиров перевозит современный комфортный и безопасный транспорт средним возрастом менее 4,5 года», — сказал собеседник агентства.
В московском метрополитене также реализуется одна из самых масштабных в мире программ по обновлению подвижного состава. «За 15 лет было закуплено более 5 тыс. новых российских вагонов, а доля составов современного поколения в парке метро увеличилась с порядка 13% до более 78%. Сегодня Москва — главный заказчик подвижного состава в России. Правительство Москвы формирует 75% заказов в отрасли, приобретая новые вагоны метро и пригородные поезда», — уточнили в ведомстве.
С 2018 года в столице курсирует инновационный и экологичный вид транспорта — электробус. «Сегодня более чем 220 городских маршрутов обслуживают свыше 2,5 тыс. современных электробусов российского производства. Москва — город № 1 по количеству экологичных машин в Европе и один из мировых лидеров по развитию электротранспорта»- подчеркнул собеседник агентства.
В 2019 году были запущены первые две линии Московских центральных диаметров (МЦД). С их запуском на месте устаревших железнодорожных станций начали создаваться современные и комфортные московские городские вокзалы, соответствующие стандартам московского транспорта, сегодня их на МЦД уже 52.