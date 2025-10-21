В Москве не осталось устаревшего наземного городского транспорта

В московском метрополитене также реализуется одна из самых масштабных в мире программ по обновлению подвижного состава. «За 15 лет было закуплено более 5 тыс. новых российских вагонов, а доля составов современного поколения в парке метро увеличилась с порядка 13% до более 78%. Сегодня Москва — главный заказчик подвижного состава в России. Правительство Москвы формирует 75% заказов в отрасли, приобретая новые вагоны метро и пригородные поезда», — уточнили в ведомстве.