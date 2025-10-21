Ремонт тротуаров в центре Новосибирска завершат до конца октября

Всего в этом году в центральной части города обновили около 15 тысяч квадратных метров пешеходных зон. При благоустройстве использовали асфальтовое покрытие и плитку из прочного бетона с мраморной крошкой, которая отличается устойчивостью к перепадам температуры и механическим нагрузкам.