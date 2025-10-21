Ремонт тротуаров в центре Новосибирска завершат до конца октября

В центре Новосибирска подходят к завершению работы по обновлению тротуаров. Как сообщил мэр города Максим Кудрявцев, основные участки ремонта находятся на Красном проспекте, между улицами Ядринцевской и Романова, а также на улицах Орджоникидзе, Советской, Комсомольском проспекте и Октябрьской.
Всего в этом году в центральной части города обновили около 15 тысяч квадратных метров пешеходных зон. При благоустройстве использовали асфальтовое покрытие и плитку из прочного бетона с мраморной крошкой, которая отличается устойчивостью к перепадам температуры и механическим нагрузкам.
По словам главы города, завершить укладку плитки и установку гранитных бордюров на Красном проспекте планируют до конца октября. В целом в 2025 году в Новосибирске отремонтировали более 100 пешеходных зон.