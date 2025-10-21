«Жить на Манхэттене больше не хочется»: фасад элитного небоскрёба ужасает жителей Нью-Йорка

Так, сотни трещин на фасаде здания 2015 года постройки, по мнению независимых инженеров, вызваны перегрузкой конструкции от ветра и дождя. Без серьезного ремонта эксперты прогнозируют риск полной непригодности для проживания и опасности для прохожих. Инспекторы прогнозируют осыпание бетона и новые трещины, несмотря на официальные заявления о безопасности.