«Жить на Манхэттене больше не хочется»: фасад элитного небоскрёба ужасает жителей Нью-Йорка

На престижном манхэттенском небоскребе обнаружили масштабные дефекты — от сотен трещин на фасаде и протечек до постоянных поломок лифтового оборудования. Об этом пишет газета The New York Times.
Так, сотни трещин на фасаде здания 2015 года постройки, по мнению независимых инженеров, вызваны перегрузкой конструкции от ветра и дождя. Без серьезного ремонта эксперты прогнозируют риск полной непригодности для проживания и опасности для прохожих. Инспекторы прогнозируют осыпание бетона и новые трещины, несмотря на официальные заявления о безопасности.
Проблемы здания, вероятно, связаны с белым фасадом, который требовали застройщик Гарри Маклоу и архитектор Рафаэль Виньоли. Измененный состав бетона для цвета мог снизить прочность. Еще до строительства некоторые специалисты сомневались в подобном решении.
