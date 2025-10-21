Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке за оправдание терроризма арестовали 18-летнего студента

Следователи арестовали 18-летнего жителя Камчатского края за оправдание терроризма. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК. Эта статья предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

«По ходатайству органа следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает краевой Следственный комитет.

По версии следствия, с апреля по май юноша, находясь на территории Камчатского края, поддерживал идеологию одной из запрещённых в России террористических организаций. Он размещал в интернете множество текстовых сообщений, оправдывающих деятельность этой структуры.

Следователи провели обыск по месту жительства подозреваемого. Во время обыска изъяли технические устройства и документы.

Ранее Life.ru сообщал, как многодетную мать из Москвы отправили в СИЗО за оправдание терроризма. Уроженку Казахстана арестовали после трёх предыдущих административных наказаний за мелкое хулиганство.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше