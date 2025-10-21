На Камчатке за оправдание терроризма арестовали 18-летнего студента

«По ходатайству органа следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает краевой Следственный комитет.
По версии следствия, с апреля по май юноша, находясь на территории Камчатского края, поддерживал идеологию одной из запрещённых в России террористических организаций. Он размещал в интернете множество текстовых сообщений, оправдывающих деятельность этой структуры.
Следователи провели обыск по месту жительства подозреваемого. Во время обыска изъяли технические устройства и документы.
Ранее Life.ru сообщал, как многодетную мать из Москвы отправили в СИЗО за оправдание терроризма. Уроженку Казахстана арестовали после трёх предыдущих административных наказаний за мелкое хулиганство.
