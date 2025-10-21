В Бурятии предложили платить за сообщения о пьяных водителях

«Ситуация с авариями по вине пьяных водителей остаётся одной из самых острых в республике. В 2024 году совершено 201 ДТП в состоянии опьянения, погибли 54 человека, ещё 247 получили травмы. Почти половина всех жертв на дорогах — это последствия пьяного вождения. Такое неприемлемо», — написал глава региона.