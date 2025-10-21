В Бурятии предложили платить за сообщения о пьяных водителях

ВЛАДИВОСТОК, 21 окт — РИА Новости. Власти Бурятии планируют принять нормативно-правовой акт, который позволит выплачивать по 5 тысяч рублей за сообщения о фактах нетрезвого вождения, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
«Минтранс Бурятии предложил новый механизм, который позволит каждому гражданину помочь в профилактике подобных трагедий. За сообщение в полицию о факте управления автомобилем пьяным водителем будет предусматриваться денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей», — написал Цыденов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что уже готовится нормативно-правовой акт. Такая практика зарекомендовала себя в ряде российских регионов — от Алтая и Коми до Мурманской и Амурской областей — и показала реальный эффект, отметил Цыденов.
«Ситуация с авариями по вине пьяных водителей остаётся одной из самых острых в республике. В 2024 году совершено 201 ДТП в состоянии опьянения, погибли 54 человека, ещё 247 получили травмы. Почти половина всех жертв на дорогах — это последствия пьяного вождения. Такое неприемлемо», — написал глава региона.