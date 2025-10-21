В Новосибирске продают редкий спорткар Mitsubishi GTO 1991 года за 3,3 млн

Текущий собственник владеет машиной уже более 12 лет. Он уточняет, что после полной разборки и сборки автомобиля одометр был обнулен. За последние годы машина проехала всего около 8,5 тысячи километров. При этом транспортное средство нуждается в незначительных доработках — необходимо прикатать тормоза и перекрасить задние крылья.