В Новосибирске все больше мужчин выбирают ботокс

Современные мужчины всё чаще обращаются к косметологам не только ради ухода за лицом и телом, но и для процедур в интимных зонах. Один из самых обсуждаемых трендов введение ботокса в область гениталий набирает популярность не только в Москве, но и в Новосибирске. О том, почему этот метод становится всё более востребованным, рассказал Горсайт.