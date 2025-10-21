В Новосибирске все больше мужчин выбирают ботокс

Современные мужчины всё чаще обращаются к косметологам не только ради ухода за лицом и телом, но и для процедур в интимных зонах. Один из самых обсуждаемых трендов введение ботокса в область гениталий набирает популярность не только в Москве, но и в Новосибирске. О том, почему этот метод становится всё более востребованным, рассказал Горсайт.
Мужская косметология активно развивается. По словам дерматовенеролога-косметолога клиники Plazma Siberia Екатерины Яцуры, интерес к интимной эстетике заметно вырос.
По словам специалиста, мужчины стали гораздо открытее говорить о таких темах. Если раньше они обращались с осторожностью, то теперь всё чаще интересуются процедурами интимной коррекции. Основные причины — повышенная потливость, мышечные спазмы и стремление улучшить внешний вид. Чаще всего к косметологам приходят мужчины 30−45 лет, ведущие активный образ жизни и внимательно относящиеся к себе. Для них важно ощущать комфорт в любой ситуации, будь то спорт, близость или повседневная жизнь.
По словам врача, обращения с просьбой провести инъекции ботулотоксина действительно бывают, однако статистику по количеству пациентов в клинике не раскрывают — это регулируется медицинской этикой и законом о персональных данных.
Яцура также отметила, что многие пациенты рассматривают процедуру не только как способ улучшить внешний вид, но и как возможность решить деликатные физиологические проблемы, влияющие на качество жизни. По её словам, грамотный подход и соблюдение медицинских протоколов делают процедуру безопасной и позволяют достичь выраженного результата без риска для здоровья.
Одной из частых причин обращения врач называет преждевременную эякуляцию.
«Это одна из самых частых причин. Ботулотоксин, введённый в определённые мышцы, способствует их расслаблению и позволяет значительно продлить половой акт. Для многих мужчин это решение давней проблемы, которая серьёзно влияла на качество сексуальной жизни и самооценку», — объяснила она.
Также ботокс применяют при гипергидрозе, повышенном потоотделении в паховой области.
Врач добавила, что подобные процедуры помогают мужчинам чувствовать себя увереннее и комфортнее. По её словам, устранение гипергидроза и незначительная эстетическая коррекция часто оказывают не только физический, но и психологический эффект, исчезает скованность и повышается уверенность в себе.
Яцура подчёркивает, что при правильном выполнении процедура не влияет на потенцию или качество спермы.
По её словам, побочные эффекты минимальны — возможны лёгкий отёк или болезненность в месте инъекций, проходящие за один-два дня. Если же технику нарушить, может наблюдаться временное снижение чувствительности, но оно обратимо.