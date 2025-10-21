Ричмонд
Россиян призвали не хранить большие суммы на картах из-за последних событий

Россиянам лучше не держать большие средства на банковских картах. Об этом сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

