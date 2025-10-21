В Венгрии пообещали защитить Путина и Трампа вместе со специалистами из РФ

Спецслужбы Венгрии, России и США обеспечат максимальную безопасность президентов Владимира Путина и Дональда Трампа во время их предстоящей встречи в Будапеште. О подготовке к визиту сообщил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети Х.
Читать далее.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше