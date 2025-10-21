Слюсарь показал последствия падения фрагментов украинского БПЛА в Батайске

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что выехал в Батайск, где в результате атаки украинского беспилотника получил повреждения многоквартирный дом, на месте губернатор заслушал доклады оперативно-спасательных служб.
Ранее он написал, что в этом городе частично разрушена стена жилого здания. Никто не пострадал. Из строения были выведены 20 человек.
«В многоквартирном доме по Западному шоссе взрывотехники закончили обследование. Несущие конструкции дома не нарушены, поэтому специалисты разрешили жителям вернуться в квартиры», — отметил Слюсарь в своём Telegram-канале.
Кроме того, саперы осматривают территорию на улице Октябрьской. В указанном месте получили повреждения здание частного медицинского центра, торговые павильоны и автомобили. Губернатор также показал последствия падения фрагментов дрона.
Он уточнил, что поручил городским властям организовать работу комиссии по определению ущерба. Деятельность спасательных служб на месте координирует глава областного департамента по ЧС Павел Нудгин.
Напомним, в ночь с 20 на 21 октября Юрий Слюсарь проинформировал, что силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских БПЛА на всей территории Ростовской области. Он также написал, что в Пролетарском районе Ростова-на-Дону беспилотник упал на два частных дома. В результате этого пострадал местный житель. При падении ещё одного дрона была повреждена линия электропередачи в хуторе Недвиговка Мясниковского района.