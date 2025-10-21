Жителям Находки пришли счета за отопление до его подачи — прокуратура вмешалась

PrimaMedia, 21 октября. Прокуратура Находкинского городского округа пресекла незаконное начисление платы за отопление жителям до фактического начала отопительного сезона. Поводом для проверки стали жалобы в социальных сетях, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Установлено, что жителям города направлены квитанции за отопление за октябрь 2025 года, хотя фактическая подача тепла в дома не осуществлялась», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе прокурорской проверки выяснилось, что платёжные документы содержат недостоверные сведения — в них указаны услуги управляющей организации, которая уже прекратила свою деятельность.
Отмечается, что прокурор внёс представление руководителю ресурсоснабжающей организации с требованием отменить незаконные начисления и восстановить нарушенные права граждан. Исполнение находится на контроле надзорного ведомства.
Напомним, что прокуратура также держит на контроле ситуацию с отоплением в 30 образовательных учреждениях Находки. Ранее поступали сообщения о том, что в некоторых школах и детсадах отопительный сезон начали формально, без реальной подачи тепла. По этому факту прокурор направил представление главе Находкинского городского округа.