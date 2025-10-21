Жителям Находки пришли счета за отопление до его подачи — прокуратура вмешалась

Напомним, что прокуратура также держит на контроле ситуацию с отоплением в 30 образовательных учреждениях Находки. Ранее поступали сообщения о том, что в некоторых школах и детсадах отопительный сезон начали формально, без реальной подачи тепла. По этому факту прокурор направил представление главе Находкинского городского округа.