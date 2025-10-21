Новосибирцы смогут использовать QR-код вместо российского паспорта

Предъявить QR-код вместо паспорта можно будет в некоторых случаях и при условии, что организация подключена к данному сервису. В частности, его можно будет использовать при проходе в кино или музеи, если там предусмотрено возрастное ограничение, для входа в офисные центры с пропускной системой, при покупке товаров 18+ в магазинах, при отправке и получении заказных писем и посылок, для получения некоторых услуг в МФЦ, при заселении в гостиницы, в салонах сотовой связи, в частных медицинских организациях и организациях финансового рынка.