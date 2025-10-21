Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Правительство под руководством Фумио Кисиды в полном составе подало в отставку накануне парламентского голосования по избранию нового премьер-министра Японии. Об этом сообщило информационное агентство Киодо.

Правительство под руководством Фумио Кисиды в полном составе подало в отставку накануне парламентского голосования по избранию нового премьер-министра Японии. Об этом сообщило информационное агентство Киодо.

Читать далее.