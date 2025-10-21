Ричмонд
Сенат США приостановил рассмотрение законопроекта о санкциях против России

Американский сенат решил отложить рассмотрение нового законопроекта о санкциях против России до завершения запланированной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам лидера республиканцев в сенате Джона Тьюна, принято решение «нажать кнопку паузы», и к обсуждению законопроекта вернутся после саммита. Отмечается, что документ еще не выносился на голосование.

Законопроект предполагает введение рестрикций против России и ее союзников, которые потребляют российские энергоносители. Предлагается не только закрепить уже действующие санкции, но и ввести пошлины до 500 процентов на импорт из стран, закупающих российские энергоносители и не оказывающих активной поддержки Украине. Аналитики полагают, что такие меры могут особенно сильно ударить по Китаю и Индии.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм*, являющийся одним из авторов законопроекта, работает с Белым домом над оценкой того, «станет ли саммит Трампа и Путина плодотворным и поможет ли он продвинуть процесс вперед», передает слова Тьюна издание.

По итогам телефонного разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп сообщил о планах встретиться с ним в Будапеште. Он отметил, что Москва и Вашингтон еще не определили дату встречи.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

