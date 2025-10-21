Сенат США приостановил рассмотрение законопроекта о санкциях против России

Законопроект предполагает введение рестрикций против России и ее союзников, которые потребляют российские энергоносители. Предлагается не только закрепить уже действующие санкции, но и ввести пошлины до 500 процентов на импорт из стран, закупающих российские энергоносители и не оказывающих активной поддержки Украине. Аналитики полагают, что такие меры могут особенно сильно ударить по Китаю и Индии.