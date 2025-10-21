Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бессент призвал Британию и Канаду усилить давление на РФ

США ждут от ЕС и Канады усиления давления G7 на Россию.

Источник: Комсомольская правда

Министр финансов США Скотт Бессент на прошлой неделе провел переговоры с ключевыми партнерами — представителями ЕС, Великобритании и Канады, — на которых последовательно призывал к ужесточению экономических мер в отношении России. Об этом сообщили в американском Минфине.

Согласно заявлениям, Бессент на всех встречах говорил, что ждет от Европы и Канады усиления давления G7 на Россию, причем именно от европейцев ожидается ведущая роль.

Напомним, что по словам президента РФ — политика сдерживания России является долговременной стратегией Запада, а санкции нанесли тяжелый удар по мировой экономике.

Накануне в Еврокомиссии рассказали, что отсутствие в санкционных списках ЕС запрета на посещение стран союза российским президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым создает правовую возможность для их визита в Венгрию.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше