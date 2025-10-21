Бессент призвал Британию и Канаду усилить давление на РФ

Согласно заявлениям, Бессент на всех встречах говорил, что ждет от Европы и Канады усиления давления G7 на Россию, причем именно от европейцев ожидается ведущая роль.
Напомним, что по словам президента РФ — политика сдерживания России является долговременной стратегией Запада, а санкции нанесли тяжелый удар по мировой экономике.
Накануне в Еврокомиссии рассказали, что отсутствие в санкционных списках ЕС запрета на посещение стран союза российским президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым создает правовую возможность для их визита в Венгрию.
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.Читать дальше