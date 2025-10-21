В Новосибирске изменили режим работы светофоров на Тайгинской улице и Бердском шоссе

По данным департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, изменения внесены после анализа интенсивности транспортных потоков.
На Тайгинской улице увеличили продолжительность зеленого сигнала при повороте на улицу Богдана Хмельницкого. На Бердском шоссе скорректировали фазы движения на выезде с улицы Первомайской и на пересечении с 1-й Механической.
В администрации отметили, что новые настройки уже показали первые результаты — движение на участках стало более равномерным, а пробки в часы пик сократились.