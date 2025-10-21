Новосибирцы пожаловались на заваренный пешеходный переход под ж/д путями

Жители Первомайского района Новосибирска пожаловались на то, что пешеходный переход под железнодорожными путями, который позволял жителям улицы Звездная добраться до остановки «Таловая улица» на Бердском шоссе, заварили. Об этом новосибирцы написали в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
— Перекрыли единственную дорогу к школе, магазину и поликлинике. Здесь каждый день дети ходят в школу и обратно, так же и жители со Звездной, и других улиц, — негодуют местные жители.
По их словам, теперь, чтобы добраться до остановки, придется ходить через переезд, что увеличивает маршрут на два километра.