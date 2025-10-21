«Система прогнила насквозь»: Крамник прокомментировал смерть Народицкого

Российский гроссмейстер Владимир Крамник, комментируя известие о смерти американского шахматиста Даниэля Народицкого, заявил, что ранее призывал обратить внимание на его серьезные проблемы. Об этом он сообщил в социальной сети X.
Крамник рассказал, что после просмотра одной из трансляций Народицкого он выразил обеспокоенность его состоянием, предположив, что тот мог использовать «нечто большее, чем просто снотворное». Гроссмейстер публично обратился к близким Народицкого с призывом вмешаться. По его словам, записи с трансляций были впоследствии удалены для «защиты репутации».
После объявления о смерти Народицкого некоторые интернет-пользователи обвинили Крамника в оказании психологического давления, которое, по их мнению, могло способствовать трагическому исходу.
— Это обошлось нам слишком дорого. Я кричал о серьезных и уже тревожных проблемах Дани, которые требовали немедленного вмешательства его близких, а его «друзья» лишь прятали это и заметали следы, вся эта система прогнила насквозь, — заявил Крамник.
20 октября американский гроссмейстер Дэниэл Народицкий, родители которого были выходцами из СССР, скончался в возрасте 29 лет — 9 ноября ему бы исполнилось 30 лет. Причина смерти шахматиста неизвестна. В заявлении семьи на странице Charlotte Chess Centre его смерть назвали неожиданной.