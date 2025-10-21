«Система прогнила насквозь»: Крамник прокомментировал смерть Народицкого

Крамник рассказал, что после просмотра одной из трансляций Народицкого он выразил обеспокоенность его состоянием, предположив, что тот мог использовать «нечто большее, чем просто снотворное». Гроссмейстер публично обратился к близким Народицкого с призывом вмешаться. По его словам, записи с трансляций были впоследствии удалены для «защиты репутации».