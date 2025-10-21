Экс-губернатор Челябинской области проиграл Малахову суд на 120 млн рублей

Накануне известная телеведущая и блогер Виктория Боня инициировала судебное разбирательство против Авроры Кибе — невесты певца Григория Лепса. По имеющейся информации, было подано исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации. Кроме этого, Боня ждет извинений от Кибы после ее слов в свой адрес.