Экс-губернатор Челябинской области проиграл Малахову суд на 120 млн рублей

Савеловский суд Москвы вынес решение об отказе в удовлетворении иска экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича о взыскании 120 млн рублей с продюсеров шоу «Малахов» и телеведущего Андрея Малахова за защиту чести и достоинства.
«Постановлением Савеловского суда города Москвы от 20 октября 2025 года в удовлетворении исковых требований отказать», — передает ТАСС со ссылкой на данные суда.
Ранее создателей шоу «Малахов» на «России 1» в июне 2024 года попытались взыскать 120 млн рублей за защиту чести.
