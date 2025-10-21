Ричмонд
Elnashra: дроны-разведчики ВВС Израиля пролетели над дворцом лидера Ливана

В Ливане заявили, что речь идёт о преднамеренной провокации.

Источник: Аргументы и факты

Беспилотные летательные аппараты Военно-воздушных сил Израиля несколько раз пролетели над дворцом президента Ливана, информирует Elnashra.

«Дроны не покидали в понедельник воздушного пространства Ливана и на протяжении суток совершали разведывательные полёты над Бейрутом и его южными окраинами», — говорится в сообщении.

Власти Ливана заявили, что полёты беспилотников над Бейрутом и президентским дворцом являются «вопиющим нарушением суверенитета». Депутат парламента Адиб Абдель Миссих выразил мнение, что речь идёт о провокации.

«Это преднамеренная провокация с целью оказания давления на руководство страны. Ответом на шантаж Израиля должна стать твёрдая национальная позиция, а не унизительное молчание», — сказал он.

Ранее в Израиле заявили, что ЦАХАЛ проведёт масштабные военные манёвры на граничащих с Ливаном территориях. Израильские военные предупредили о возможных звуках взрывов и активизации движения беспилотных летательных аппаратов, а также авиации и военных кораблях в море.

