Боец Андрей Парфенов из Тулуна героически погиб в зоне СВО

Прощание с военнослужащим состоится 22 октября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Андрей Парфенов из Тулуна. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

— Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким военнослужащего. Его имя навсегда останется в истории нашей страны как пример мужества и отваги, — пишут в сети работники администрации.

Защитник Отечества пал при выполнении боевого задания. 22 октября 2025 года семья и близкие Андрея Парфенова соберутся в храме Святителя Луки Крымского, чтобы проводить его в последний путь. Церемония прощания начнется в 12 часов дня.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что военнослужащий Игорь Сунцов из Качугского района героически погиб в зоне СВО. Он был любящим отцом для шести детей.