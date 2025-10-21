Боец Андрей Парфенов из Тулуна героически погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Андрей Парфенов из Тулуна. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким военнослужащего. Его имя навсегда останется в истории нашей страны как пример мужества и отваги, — пишут в сети работники администрации.
Защитник Отечества пал при выполнении боевого задания. 22 октября 2025 года семья и близкие Андрея Парфенова соберутся в храме Святителя Луки Крымского, чтобы проводить его в последний путь. Церемония прощания начнется в 12 часов дня.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что военнослужащий Игорь Сунцов из Качугского района героически погиб в зоне СВО. Он был любящим отцом для шести детей.