Строительство временного моста завершается в Уссурийском округе

Специалисты уже выполнили монтаж плит проезжей части. Сейчас они приступают к засыпке шкафных стенок на подходах к мосту и установке барьерного ограждения и колесоотбойника. Протяжённость временного моста составляет 42 метра, а максимальная разрешенная масса транспортных средств, передвигающихся по нему, — 40 тонн. Проезжая часть имеет ширину пять метров.