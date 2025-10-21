Строительство временного моста завершается в Уссурийском округе

PrimaMedia, 21 октября. Возведение временного моста вышло на завершающую стадию в Уссурийском округе. На время строительства проезд осуществляется по аварийному мосту с ограничением массы транспорта до 10 тонн, сообщила пресс-служба правительства Приморья.
«Как сообщили в АО “Примавтодор”, строительство временного моста на 14-м километре дороги Доброполье — Николо-Львовское — Корсаковка — Яконовка между сёлами Корсаковка и Яконовка выполнено на 80%», — говорится в сообщении правительства.
Специалисты уже выполнили монтаж плит проезжей части. Сейчас они приступают к засыпке шкафных стенок на подходах к мосту и установке барьерного ограждения и колесоотбойника. Протяжённость временного моста составляет 42 метра, а максимальная разрешенная масса транспортных средств, передвигающихся по нему, — 40 тонн. Проезжая часть имеет ширину пять метров.
Напомним, временный мост между сёлами Корсаковка и Яконовка в Уссурийском городском округе Приморья строится в плановом режиме. Работы на 14-м километре автодороги Доброполье — Николо-Львовское — Корсаковка — Яконовка выполняет мостостроительный филиал АО «Примавтодор».