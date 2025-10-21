Ричмонд
В Новосибирске у ГПНТБ возникла пробка из-за сломанного троллейбуса

В целом в городе загруженность дорог составляет семь баллов.

Источник: Комсомольская правда

У ГПНТБ в Новосибирске утром 21 октября наблюдается сложная дорожная обстановка. Как пишут пользователи карт 2ГИС, связано это с тем, что на перекрестке улиц Кирова и Восход сломался общественный транспорт.

— Правый ряд, троллейбус сломался, — поделился пользователь.

Судя по карте, на данном участке наблюдается сильный затор. По улице Кирова он тянется от Гурьевской улицы до Сакко и Ванцетти, а по улице Восход — от пересечения с Кирова до Нижегородской.

В целом же в городе пробки к 8:30 утра достигли семи баллов.