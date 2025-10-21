Владельцев квартир с газовой плитой предупредили о жёстких запретах

Об этом собственников предупредила кандидат юридических наук Ирина Сивакова, сообщает ИА DEITA.RU,
Эксперт отметила, что данное требование действует даже в случае правильной работы оборудования. Несоблюдение этого правила может повлечь наложение штрафа в размере трех тысяч рублей. Чтобы избежать наказания, собственникам необходимо самостоятельно организовывать и оплачивать диагностику плиты, вызвав специалиста газовой службы.
Кроме этого, существуют и другие ограничения, которых нужно придерживаться. В частности, срок службы газового оборудования обычно не превышает десяти лет, после чего продолжать его эксплуатацию уже нельзя, а техническое обслуживание станет невозможным.
Также запрещается располагать мебель непосредственно рядом с газовым оборудованием: минимальное расстояние должно составлять не менее 70 сантиметров по вертикали и 20 сантиметров по горизонтали. Исключением являются лишь встраиваемые панели и духовые шкафы.
Что касается помещения, то высота потолков в квартире с газовой плитой должна быть не менее 2,2 метра, а площадь кухни — не меньше 8 квадратных метров в случае плиты с двумя горелками. Кроме того, кухня обязана иметь вентиляцию и окно с форточкой, а сама комната должна закрываться дверью.
Запрещено подключать электрические вытяжки к общей системе вентиляции дома. При обнаружении нарушений газоснабжение может быть отключено до устранения проблем, заключила юрист.