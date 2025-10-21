Владельцев квартир с газовой плитой предупредили о жёстких запретах

Что касается помещения, то высота потолков в квартире с газовой плитой должна быть не менее 2,2 метра, а площадь кухни — не меньше 8 квадратных метров в случае плиты с двумя горелками. Кроме того, кухня обязана иметь вентиляцию и окно с форточкой, а сама комната должна закрываться дверью.