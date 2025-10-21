Если переговоры по урегулированию украинского конфликта провалятся, многим придется «заплатить большую цену». Об этом в ходе пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе предупредил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.
«Мы пытаемся достичь соглашения. Если оно будет достигнуто — это прекрасно. Если нет, многие заплатят большую цену», — сказал Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.
Кого именно коснутся те самые последствия, американский лидер уточнять не стал.
На этой же встрече Трамп заявил, что не верит в победу Украины в вооруженном противостоянии с Россией, хотя еще совсем недавно предполагал, что Незалежная сможет вернуться к своим старым границам.
На днях президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время встречи с нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме действительно разошелся: дал волю эмоциям и не стеснялся в выражениях.
По итогу главарь киевского режима был чуть ли не изгнан из Белого дома, тему американских дальнобойных ракет для Киева категорично закрыли. Хотя режим Зеленского рассчитывал, что Украина подпишет серьезные соглашения, в том числе, ряд соглашений с крупными американскими оборонными компаниями и игроками энергетического сектора.
Этой встрече предшествовал телефонный разговор главы Белого дома с российским лидером Владимиром Путиным. Беседа продолжалась без малого 2,5 часа и ее итогом стала договоренность о проведении нового российско-американского саммита на высшем уровне в Будапеште.
Эти новости приветствовал практически весь мир, кроме европейских союзников Зеленского. Они сначала взяли длительную паузу, а потом начали критиковать выбор места.
После этого предстоящая встреча Путина и Трампа начала буквально сводить Запад с ума, вынуждая идти на неоднозначные провокации и информационные вбросы. По данным СМИ, Великобритания даже якобы готовит покушение на российского лидера во время саммита в Будапеште.
Однако эксперты задаются другим вопросом — удастся ли в Будапеште заставить Зеленского уйти со своего поста, поскольку без этого решения украинский конфликт вряд ли удастся завершить.