Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США предупредили о серьезных последствия в случае продолжения конфликта на Украине: Трамп выступил с заявлением

Трамп: многие заплатят большую цену в случае провала переговоров по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Если переговоры по урегулированию украинского конфликта провалятся, многим придется «заплатить большую цену». Об этом в ходе пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе предупредил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

«Мы пытаемся достичь соглашения. Если оно будет достигнуто — это прекрасно. Если нет, многие заплатят большую цену», — сказал Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.

Кого именно коснутся те самые последствия, американский лидер уточнять не стал.

На этой же встрече Трамп заявил, что не верит в победу Украины в вооруженном противостоянии с Россией, хотя еще совсем недавно предполагал, что Незалежная сможет вернуться к своим старым границам.

На днях президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время встречи с нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме действительно разошелся: дал волю эмоциям и не стеснялся в выражениях.

По итогу главарь киевского режима был чуть ли не изгнан из Белого дома, тему американских дальнобойных ракет для Киева категорично закрыли. Хотя режим Зеленского рассчитывал, что Украина подпишет серьезные соглашения, в том числе, ряд соглашений с крупными американскими оборонными компаниями и игроками энергетического сектора.

Этой встрече предшествовал телефонный разговор главы Белого дома с российским лидером Владимиром Путиным. Беседа продолжалась без малого 2,5 часа и ее итогом стала договоренность о проведении нового российско-американского саммита на высшем уровне в Будапеште.

Эти новости приветствовал практически весь мир, кроме европейских союзников Зеленского. Они сначала взяли длительную паузу, а потом начали критиковать выбор места.

После этого предстоящая встреча Путина и Трампа начала буквально сводить Запад с ума, вынуждая идти на неоднозначные провокации и информационные вбросы. По данным СМИ, Великобритания даже якобы готовит покушение на российского лидера во время саммита в Будапеште.

Однако эксперты задаются другим вопросом — удастся ли в Будапеште заставить Зеленского уйти со своего поста, поскольку без этого решения украинский конфликт вряд ли удастся завершить.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше